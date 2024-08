"Allrounder mit Talent zum Sonderbau"

Wie sieht es mit der Massivholzversorgung, den Preisen und der Qualität aus?

Die durch die Corona-Pandemie in die Höhe geschossenen Holz-Preise haben sich zwar konsolidiert, den Vor-Krisen-Stand werden wir wohl nicht mehr erreichen. Das ist kein so großes Problem, viel brennender sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldbewirtschaftung. Welche Nutzbäume, die in unseren Breiten wachsen, werden in Zukunft für den Möbelbau zur Verfügung stehen? Welche Standorte sind geeignet? Welche Arten sind resistent gegen Pilze und Schädlinge, gehen hohe Temperaturen und extreme Wetterereignisse wie Dürren und Hochwässer? Zur Beantwortung all dieser Fragen muss intensiv geforscht werden, denn von heute auf morgen wird es dafür keine Lösungen geben. Wir haben vor kurzem die Universität in Bozen besucht, hier werden in Klimaschränken mögliche Szenarien simuliert – das war sehr spannend zu sehen, wie hier in der Forschung in die Zukunft geblickt wird.