Sie investieren also stark in die Zukunft – vielleicht auch in Hinblick auf Ihre fünf Kinder? Wird eines in Ihre Fußstapfen treten?

Keines meiner Kinder arbeitet derzeit im Unternehmen. Und das ist gut so – ich habe ihnen immer gesagt, sie sollen das machen, was ihnen Spaß bereitet. Nichts ist schlimmer als seine Lebenszeit mit Aufgaben zu verbringen, denen man sich verpflichtet sieht, oder in die man hineingedrängt wird. Die Nachfolge im Unternehmen ist aber natürlich für mich ein wichtiges Thema.

Das heißt konkret?

Ich beschäftige fünf Führungskräfte, die im Unternehmen aufgewachsen und so richtig engagiert sind. Unsere Führungskräfte sind heute alle so um die 40 Jahre alt, jeder hat seine ganz eigene Geschichte bei Aschl. Ich bin heute ein Chef im Pensionsalter und will gar nicht mehr mit allem beschäftigt werden, ich bin froh über alles, was ich abgeben kann. Der Neubau ist ein klares Zeichen für die Zukunft der Firma.

Auch Sie sind in Ihre Position als erfolgreicher Geschäftsführer sukzessive hineingewachsen – vom Ein-Mann-Betrieb zum Unternehmer mit rund 50 Mitarbeitern am Standort in Pichl bei Wels. Beim Einstieg in Ihr Berufsleben war dieser Weg ja nicht vorgegeben.

Ich bin gelernter technischer Zeichner und habe acht Schulen verbraucht um bis zur Matura zu kommen. In der Abendschule habe ich dann die HTL für Berufstätige absolviert, begonnen BWL zu studieren, aber nie abgeschlossen. Es gibt immer wieder Fragen, bei denen mir eine abgeschlossene Ausbildung geholfen hätte. Ich halte mich in diesen Fällen aber an einen Tipp meines Steuerberaters. Er meint: Das meiste kann man mit Hausverstand lösen, die letzten fehlenden fünf Prozent kaufst Du Dir zu.

Man kann und muss nicht alles können, auch nicht als Unternehmer. Und dann darf man nie vergessen, dass es neben der erfolgreichen Arbeit noch weit erfüllendere Werte gibt. Wenn meine Kinder zu mir sagen: Wir haben Dich immer gehabt, dann ist das ein Privileg. Ich habe vor allem meine drei Jüngeren draußen spielen gesehen, ihnen vorgelesen, wir haben Geschichten selbst erfunden und sind gemeinsam in magische Welten getaucht.

Ich kann Ihnen nur zustimmen, nichts ist kostbarer als die Zeit mit den eigenen Kindern und nur wenig ist bereichernder für Seele und Intellekt als ein gutes Buch. Eine schöne, eine heile Kindheit ist aber auch bei uns leider keine Selbstverständlichkeit. Sie engagieren sich ganz aktiv für jene Kinder, die die Schattenseiten erleben müssen.

Soziales Engagement ist mir ein großes Anliegen, ich bin Ehrenmitglied des Kinderschutzzentrum Tandem, das Kinder, die körperlicher und seelischer Gewalt ausgesetzt sind, unterstützt. Es ist unglaublich schlimm, was diese Kinder aushalten müssen. Man glaubt nicht, was hinter Mauern in einem Land wie Österreich an Grausamkeit passiert. Soziales Engagement beginnt für mich aber schon vor der eigenen Haustür, im eigenen Unternehmen. Stimmt bei meinen Mitarbeitern alles? Wenn das Smile im Gesicht fehlt, dann muss man nachfragen! Ich bin sicher kein Überpapa, es braucht oft nicht viel zu tun – das Gespräch suchen, zuhören – das erleichtert die Seele.

Sie haben das Loslassen können und das Abgeben von Verantwortung bereits angesprochen. Viele Firmeninhaber tun sich schwer damit.

Mir ist es, wie gesagt, wichtig etwas abgeben zu können. Ich halte es mit der Erkenntnis eines meines Mitarbeiters, der meinte: Haben Sie keine Angst vor Fehlern, es werden welche passieren! Für mich sind Fehler Ausdruck dafür, dass das System nicht perfekt funktioniert. Wenn man wächst braucht es Systemänderungen. Für mich zählt die gelebte Fehlerkultur, nicht das Vertuschen, das halte ich gar nicht aus.

Die österreichische Bauwirtschaft steckt in einer anhaltenden Krise, wie schlägt sich Ihr Unternehmen in Zeiten von Stagnation und Rezension?

Wir erreichen die Ziele, die wir uns gesteckt haben heuer nicht. Wir sind aber nicht schlechter unterwegs als im letzten Jahr. Es fehlen die Projekte. Es bedarf vieler kleiner Maßnahmen um Kunden auf uns aufmerksam zu machen. Ich habe viel in unsere Vertriebskanäle und -aktivitäten gesteckt, das motiviert auch die Mitarbeiter und zeigt sich dann im Ergebnis! Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen und habe die Freiheit auch etwas auszuprobieren – diese Freiheit will ich mir bewahren.