Helmut Veigl neuer Verkaufsleiter für Herz Österreich

Helmut Veigl bringt 35 Jahre Erfahrung in der HKLS-Branche mit. Der 51-jährige Wiener war zuvor bei Service & More GmbH tätig, wo er dank seiner Führungsqualitäten, strategischer Vision und vor allem hohem Branchenverständnis wesentlich zum Wachstum und zur Erschließung neuer Märkte beitragen konnte. Als Verkaufsleiter wird Helmut Veigl künftig die Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Vertriebs übernehmen, aber auch operativ in engem Kundenkontakt sowie im Marketing- und Produktentwicklungsteam mitwirken.