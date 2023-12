Energetica Industries insolvent

Die Ursache der Pleite sei die nicht geglückte Erfüllung des Sanierungsplanes, nach der ersten Insolvenz vor zwei Jahren. Das Konkursverfahren werde in Kürze eröffnet, es ist die größte Pleite in Kärnten im heurigen Jahr. In der Meldung heißt es weiter: "Diese ist nun mit 19 Millionen Euro in der Kreide, dazu kommen 21 Millionen Euro Passiva der Holdingsgesellschaft, die wiederum mit 15 Millionen Euro für Kredite der Tochtergesellschaft haftet, so am Donnerstag die Auskunft der Kreditschutzverbände." Masseverwalter Ferdinand Lanker müsse sich erst Überblick über die Verbindlichkeiten schaffen. Es sei bisher nicht klar, inwieweit die beiden Summen zusammenhängen oder sich überschneiden, so der ORF. Er wolle das Unternehmen jedenfalls bis zur ersten Tagsatzung am 30. Jänner fortführen.