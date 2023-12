Universelles Design par excellence

Auch für die Jury des Iconic Awards: Innovative Architecture - Best of Best steht fest: „Der Hewi Magnet-Brausehalter ist Universal Design par excellence: intuitiv und mühelos mit einer Hand zu bedienen, hygienisch und pflegeleicht dank glatter Oberflächen und langlebig durch den Verzicht auf mechanische Feststellknöpfe“. Hervorgehoben wurde auch „das ansprechende Design, das keine Spur von alters- oder behindertengerechter Gestaltung erkennen lässt“. So ist der magnetische Brausehalter in Edelstahl und Chrom sowie pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz und Grau erhältlich. Der Iconic Award in der Kategorie Bad-Accessoires wurde ebenfalls vom Rat für Formgebung vergeben, der unter anderem ganzheitliche und visionäre Designansätze prämiert.

Einen besonderen Schwerpunkt setzte die Jury des Universal Design Wettbewerbs 2023 und zeichnete Hewi mit dem Universal Design Expert Award aus. Besonderen Wert legte die Jury auf eine generationenübergreifende, breite, einfache und intuitive Nutzbarkeit", die sie bei dem eingereichten magnetischen Brausehalter voll erfüllt sah.

Hewi freut sich über die mit den Designpreisen verbundene Anerkennung und sieht sich in seiner Unternehmensphilosophie bestätigt: Seit jeher steht für uns der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Ebenso das Bestreben, herausragendes Design mit innovativen Funktionen bei maximalem Bedienkomfort zu verbinden“, so Geschäftsführer Thorsten Stute.