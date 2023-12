Welche Entwicklung erwarten Sie kurz- und mittelfristig?

Die Photovoltaik-Leistung im Land steigt seit Jahren stetig an. Doch auch dieser rasante Anstieg würde nicht ausreichen, um die gewünschten Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Die Politik muss und wird den Ausbau von PV-Anlagen meiner Meinung nach auch weiterhin unterstützen! Aus diesem Grund sehe ich sowohl kurz-, mittel-, als auch langfristig, dass einem weiteren Anstieg der Nachfrage für PV-Anlagen nichts im Wege steht. Dies wird mit dem zusätzlich vereinfachten Förderungssystem für PV-Anlagen bis 35 kWpeak, welches von der Regierung für 2024 festgelegt wurde, zu einem weiteren Aufschwung führen.

Eine Immobilie hat bekanntlich nur ein Dach zur Nutzung: lautet die Devise aus Ihrer Sicht PV vs thermische Solar, oder PV & thermische Solar? In welcher Technik liegt Ihrer Meinung nach das größere Potenzial und warum?

Meiner Meinung nach gibt es keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Klar ist, dass der erzeugte Strom durch PV-Anlagen für viele verschiedene Verbraucher im Haushalt verwendet werden kann. Die Solarthermie erzeugt Wärmeenergie, diese wird jedoch pro Quadratmeter Kollektorfläche um einiges effizienter erzeugt als ein Quadratmeter PV elektrische Energie erzeugen kann. Bei Gebäuden, die zum Beispiel mit einer Adsorptionskältemaschine gekühlt werden, ist die Solarthermieanlage sicherlich meine erste Wahl, jedoch findet man solche Anlagen eher im Industriebereich. Aus diesem Grund muss immer auf die Gegebenheiten vor Ort geachtet werden und eine kompetente Beratung durch den Installateur erfolgen. Für den klassischen Einfamilienhausbesitzer würde ich jedoch eher zur PV-Anlage als zur Solarthermie greifen.

Installateure bieten PV-Anlagen im Rahmen von Gesamt-Energielösungen mit an – zum Anschluss wird aber eine E-Konzession verlangt, die viele Betriebe nicht haben. Bieten Sie Ihren Partnern dazu spezielle Services?

Mit unseren top geschulten ÖAG Vertriebstechnikern und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit „Bad & Energie Service“, bieten wir unseren Kunden/Partnern einen umfangreichen Service, sowohl für PV-Anlagen als auch für Wärmepumpen. Von der Planung, Zählerpunktanfrage beim Netzbetreiber, der Montage der Module am Dach, bis hin zur Inbetriebnahme der PV-Anlage, bieten wir eine modulare Serviceleistung für den Installateur an. Dieser kann dann genau die Leistungen bei uns in Anspruch nehmen, die er nicht machen kann bzw. darf! Natürlich ist es auch möglich für unsere Kunden eine komplette PV-Anlage mit der ÖAG und dem „Bad & Energie Service“ abzuwickeln. Dies ist besonders für ausgelastete Betriebe ein riesiger Vorteil, um trotz Auslastung ihren Endkunden weiterhin eine schnelle Abwicklung garantieren zu können.

In welcher Form unterstützen Sie Ihre Partner im Bereich PV noch?

Zu den weiteren Dienstleistungen zählen die Montage und Anschluss einer Batterie, einer E-Ladestation für das Auto, sowie auch die Bereitstellung eines Krans für größere Anlagen. Auch die Reinigung der PV-Module am Dach, sowie eine jährliche wiederkehrende Prüfung können von uns umgesetzt werden.

Die PV wird einen wichtigen Beitrag leisten, um die Klimaziele zu erreichen. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz hat es ja nicht geschafft, die nötigen Mehrheiten zu finden. Jetzt wurde ein Erneuerbare-Wärme-Paket geschnürt. Wie schätzen Sie es ein, mit welchen Auswirkungen für unsere Branche ist zu rechnen?

Laut dem Bundesministerium werden drei Milliarden Euro in Erneuerbare Energien und Sanierungsmaßnahmen, sowie weitere drei Milliarden Euro als Energiekostenzuschuss für die Wirtschaft bereitgestellt, was wirklich eine beträchtliche Summe ist. Dies wird sich sicherlich positiv auf unsere Branche auswirken. Jedoch müssten von der Politik noch Probleme wie immer schwerer zu bekommende Kredite und weiter steigende Preise für alltägliche Güter und Lebensmittel gelöst werden, um die Umstellung auf Erneuerbare Energiesysteme so richtig in Fahrt zu bringen. Bis das passiert, hat unsere Branche noch Zeit, sich dafür zu wappnen und ihre Mitarbeiter auf diese Systeme zu schulen.