Offensive für Klimaschutz

Neben einer Förderung der Investitionen in den Wohnbau schlägt sie einen Sanierungsbonus vor, der die Nachfrage ankurbeln könne, ohne die Inflation anzuheizen. „Ein Teil einer solchen Sanierungsoffensive sollte ein neuer, ausgeweiteter Handwerkerbonus sein, um die regionalen Wirtschaftskreisläufe und damit besonders unsere KMU zu stärken“, meint Scheichelbauer-Schuster. „Diese Maßnahme würde nicht nur effektiv zum Klimaschutz beitragen, Stichwort Dämmung und energetische Sanierungen. Sie würde zugleich verhindern, dass in der Rezession Fachkräfte in andere Branchen abwandern, die wir für die Umsetzung der Klimaziele dringend brauchen werden.“ Die Spartenobfrau verweist darauf, dass der Handwerkerbonus der Jahre 2014 bis 2017 überdies Schwarzarbeit eingedämmt und sich als aufkommensneutral für das Budget erwiesen habe.

Scheichelbauer-Schuster schlägt zudem eine Reform der umstrittenen KIM-Verordnung vor, die den Banken strenge Auflagen bei der Vergabe von Wohnbaufinanzierungen an private Kreditnehmer macht. Die Kreditregeln, so die Spartenobfrau, müssten „wieder Investitionen in den Wohnbau ermöglichen, damit sich junge Familien ein Eigenheim schaffen können“. Rasch umsetzbar sei eine weitere Maßnahme: Die öffentliche Hand solle bereits bewilligte Projekte – wie Kindergärten und Jugendzentren – rasch umsetzen. „Das würde auch dem Schwerpunkt der Regierung im Bereich Kinderbetreuung und Kinderbildung entsprechen.“

Mit ihren Forderungen steht Scheichelbauer-Schuster nicht allein da. Die beiden Forschungsinstitute WIFO und IHS haben Anfang Oktober ihre Herbstprognose zur Konjunktur veröffentlicht – und dabei ihre Wachstumserwartungen für die österreichische Wirtschaftaft kräftig nach unten geschraubt: Laut Wifo wird die Wirtschaft heuer um 0,8 Prozent schrumpfen, laut IHS um 0,4 Prozent. Im Juni hatten beiden Institute noch ein Wachstum von 0,3 beziehungsweise 0,5 Prozent prognostiziert. So wie die Daten von KMU Forschung Austria zeigen auch die Zahlen von WIFO und IHS, dass die Bauwirtschaft besonders stark von der Konjunkturflaute betroffen ist: Das WIFO rechnet damit, dass die Investitionen in der Baubranche im laufenden Jahr um 2,7 Prozent sinken werden.

WIFO-Chef Gabriel Felbermayr und IHS-Chef Holger Bonin sprechen sich beide gegen ein umfassendes Konjunkturprogramm der Regierung aus: „Die Wirtschaftslage gibt der Politik definitiv keinen Anlass für ein allgemeines Konjunkturprogramm.“ Ähnlich sieht das Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Er lehnte im Ö1-Morgenjournal ein „riesiges Konjunkturpaket“ ab. Denn dieses könne zu einer „Verstetigung der Inflation führen“. Wenn es Maßnahmen gebe, so müssten sie sehr zielgerichtet sein, so Kocher.

Diese zielgerichteten Maßnahmen sollten auch aus Sicht von WIFO und IHS der Bauwirtschaft unter die Arme greifen: Felbermayr und Bonin empfehlen vor allem, den Wohnbau zu unterstützen. So wie Spartenobfrau Scheichelbauer-Schuster warnen sie davor, dass ein Teil der Beschäftigten während der Krise der Baubranche den Rücken kehren, in andere Branchen abwandern könnten und somit im Aufschwung sowie für die „Ökologisierung der Wohnimmobilien“ nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Das müsse mit einem Hilfspaket der öffentlichen Hand verhindert werden. Sein Pendant Bonin vom IHS plädiert dafür, Kapazitäten im angeschlagenen Bausektor „mit Anreizen und Rechtssicherheit für die energetische Gebäudesanierung sowie mehr sozialen Wohnbau zu erhalten“.

Laut den Daten von KMU-Forscherin Enichlmair ist die Situation bei den Beschäftigten am Bau bislang noch recht stabil: In der gesamten Bauwirtschaft sei die Beschäftigung im ersten Halbjahr 2023 nur leicht zurückgegangen, im Baugewerbe habe es sogar ein knappes Plus gegeben. Das staatliche Hilfspaket soll aus Sicht der Wirtschaftsforscher verhindern, dass sich das ändert. Mit Blick auf die Wirtschaftslage erhofft sich Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, zudem Zurückhaltung der Arbeitnehmervertreter bei den laufenden Lohnverhandlungen.

Ob sein Wunsch erhört wird, muss sich noch zeigen. Die Chancen auf den Booster für den Bau dürften dagegen gutstehen. Wirtschaftsminister Kocher hat in seinem Ö1-Interview bereits erklärt, dass eine „sehr rasche Diskussion“ notwendig sei. Er gehe zudem davon aus, dass im Budget, das derzeit erstellt werde, Maßnahmen vorgesehen seien. Die Gewerkschaft unterstützt die Forderungen von Wirtschaftsforschern und Wirtschaftskammer ebenfalls.

Aus Sicht von Obfrau Scheichelbauer-Schuster kann das Hilfspaket gar nicht früh genug kommen: „Die Bauwirtschaft ist das Zugpferd. Schwächelt der Bau, dann wirkt sich das auf gesamte Wirtschaft aus. Es ist wichtig, dass das Paket kommt – so rasch wie möglich.“