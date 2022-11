Wer seine Tischlerei automatisieren und sich vom Thema Robotik live überzeugen möchte, hat am 7. Dezember 2022 die Gelegenheit dazu. Bei einem Erlebnisworkshop in der Tischlerei Weissengruber in Ried in der Riedmark können Interessierte Cobots an drei Produktionsstationen selbst bedienen. Ein ungeschulter Anwender bzw. eine Anwenderin benötigen laut Universal Robots ungewöhnlich wenig Zeit, um mit dem Cobot erste einfache Aufgaben umzusetzen. Die Teilnehmer*innen lernen selbst, ein Add-on zu installieren sowie ihr erstes Programm zu programmieren. Außerdem haben sie die Chance, mit Fachleuten ihren Anwendungsfall praxisnah zu diskutieren.

Alle Infos zu Inhalten und Anmeldemodalitäten finden Interessierte hier.