Gut für den Standort

Die Entwicklung eine flexiblen Cyber-physischen System sei für Österreich wichtig, um die Digitalisierung aller Produktionsprozesse der Zulieferbetriebe sicherzustellen, heißt es vonseiten des AIT. Hierfür wird das im Projekt "opt1mus" entwickelte CPS als Open-Source-Software frei zugänglich gemacht, und es wird auf die Möglichkeit zur Anpassung an andere Prozesse als den Strangguss geachtet. Auf diese Weise sollen österreichische Anlagenbauer und Produzenten Innovationen entwickeln können, die Ausschuss und CO 2 -Emissionen zu reduzieren helfen, und gleichzeitig durch digitale Assistenz menschengerechte Arbeit schaffen, so das Technologie-Institut.