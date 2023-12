Erfolgsmodell duale Ausbildung

"Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gezeigt, dass sie echte Profis in ihrem Gebiet sind und stolz auf ihre Fähigkeiten sein können", so SkillsAustria-Präsident Josef Herk. "Die Veranstaltung hat nicht nur dazu beigetragen, die Wertschätzung und das Ansehen der verschiedenen Berufe in Österreich zu stärken, sondern verdeutlichte auch das immense Potenzial dieser jungen und hochmotivierten Generation." Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk strich zudem die Leistung der Unternehmen hervor: "Sie ermöglichen diesen topmotivierten Mitarbeiter*innen immens wertvolle Erfahrungen und legen damit die Basis für die sensationellen Erfolge Österreichs auf der internationalen Bühne." Im Bereich Bau- und Möbeltischlerei ging die Goldmedaille an Udo Gnadenberger von der Tischlerei Grünzweig im niederösterrei­chischen Ziersdorf. Über Silber freut sich Thomas Leitner von der Tischlerei MTDesign in Zeltweg in der Steiermark. Und Bronze ging an Florian Dörfler von der Tischlerei Konec in Feldkirchen in Kärnten.