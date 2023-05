Julia Bachinger studierte Architektur und dissertierte zum Thema Bauphysik an der TU Wien. Sie war mehrere Jahre in Vorarlberg und der Schweiz in der örtlichen Bauaufsicht und in Bauphysik-Büros tätig. Seit ihrem Einstieg bei der HFA im Januar 2014 führte sie zahlreiche F&E-Projekte in den Bereichen Bauphysik und Fenster durch. Die neue Fachbereichsleiterin übernimmt am Standort Stetten ein kompetentes, gut eingespieltes Team und eine moderne Infrastruktur. (gh)