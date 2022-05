Baldinger ersetzt in dieser Funktion Christoph Steger, der mit Ende Januar 2022 das Unternehmen Engel Austria verlassen hat und damit auch gemäß Geschäftsordnung des VDMA Österreich sein Vorstandsmandat zurücklegte. Markus Baldinger kennt den VDMA sehr gut und schätzt die Vorteile und hohe Expertise im größten Maschinenbau-Verband Europas bereits seit vielen Jahren. Seit 2015 ist Baldinger Vorstandsmitglied des Fachverbandes Landtechnik im VDMA und seit März 2020 Vorsitzender des Lenkungskreises Landtechnik. Auf der ersten Mitgliederversammlung des VDMA Österreich am 21. Oktober 2020 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. "Es ist für mich eine große Ehre nun auch den Vorsitz des VDMA Österreich zu übernehmen", sagte Dr. Markus Baldinger zu seiner Wahl. "Ich werde mich in dieser wichtigen Funktion weiter besonders für die Gesamtinteressen des österreichischen Maschinenbaus einsetzen und auch den Austausch innerhalb der 36 Maschinenbau-Branchen in dieser herausfordernden Zeit stärken." (uw)