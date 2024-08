Wärmepumpen für die Industrie

Als einer der ersten Hersteller in Europa begann Ochsner bereits frühzeitig damit, Wärmepumpen in industriellem Maßstab zu fertigen. Smarte Verfahren wie der 3D-Druck und Anwendungen der Industrie 4.0 sollen dabei Perfektion mit hoher Effizienz verbinden, wie das Unternehmen betont. Optimierte und standardisierte Entwicklungs- und Produktänderungsprozesse helfen zudem dabei, kontinuierliche Weiterentwicklungen sicherzustellen. Die Großwärmepumpen für hohe Leistungsanforderungen und Temperaturen des Herstellers nutzen Wärme mit höchster Effizienz und geringster Umweltbelastung, in der Industrie kann dabei Prozesswärme bereitgestellt werden, wobei selbst Höchsttemperaturen bis 130 Grad Celsius seien laut dem Hersteller möglich. In Wärmenetzen können zwischengeschaltete Großwärmepumpen das Temperaturniveau heben und die Effizienz steigern.

Die elektronischen „Megatronic“-Steuerungen der Großwärmepumpen regeln und überwachen dabei die Wärmepumpe und erfassen alle relevanten Werte in Echtzeit. Über Peripheriesteuerung im Rahmen dessen ist die Ansteuerung von Umwälzpumpen und Ventilen, Puffermanagement oder Verschaltungen für Heizen sowie aktives und passives Kühlen möglich. Übersichtliche Darstellungen und Protokollierungen der Werte liefern zudem wertvolle Informationen.