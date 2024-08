PVT Systeme Grüne Prozessenergie für die Industrie

Energieversorgung Von: Redaktion Gebäudeinstallation

In der Schweiz entsteht derzeit ein Leuchtturmprojekt in Sachen Energieversorgung. Die Carrosserie Pfister AG in Herisau hat sich mit dem Bau eines neuen Industriegebäudes als Vorreiter der ökologischen Verantwortung etabliert. Im Zentrum dieses ehrgeizigen Vorhabens steht eine moderne PVT-Anlage.