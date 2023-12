Heterogene Bausubstanzen bei den Demogebäuden

Um möglichst zielgruppengerecht vorzugehen und damit eine hohe Akzeptanz der Nutzer:innen zu erreichen, fand am Beginn des Projektes ein erstes Kennenlernen der Demoobjekte statt. Über eigene Fragebögen wurden zunächst „raumklimatische“ Feedbacks der Nutzer:innen eingeholt sowie verschiedene Messungen von Temperatur und Luftfeuchte in den jeweiligen Demogebäuden durchgeführt. „Mit schweißtreibenden Raumtemperaturen von über 30 °C waren beispielsweise ein Gymnasium (Stahlbeton), ein Kindergarten (Holzriegelbauweise) und eine Produktionshalle der Firma Guttomat (Sandwichpaneele) konfrontiert“, erinnert sich Doczekal. Bevor nun ein Gebäude durch energieintensive Technologie gekühlt wird, steht für den F&E-Experten vor allem die Vermeidung des Wärmeeintrags von außen an erster Stelle. „Bei den nachfolgenden Stakeholder-Workshops hat sich die Mehrheit der Demogebäude erfreulicherweise für passive Kühltechnologien entschieden, die ohne aktive Kühlung per strombetriebener Kältemaschine auskommen.“ Ihr großer Vorteil: Diese Technologien decken vorwiegend die Kühlung des Gebäudes in der Nacht über die kühle Außenluft ab. Die Bandbreite reicht dabei von intelligenter Verschattung, automatischer Fensterlüftung und dezentralen Lüftungssystemen über passive Kühlung mit Wärmepumpen bis hin zur Nutzung von Phasenübergangsmaterialien.