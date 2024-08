Sanierungsprojekt: Gutes Klima für Mensch und Maschine

Module im Zusammenspiel

Die Wahl fiel auf eine Kombination der verschiedenen „Sustainable Hall Conditioning“ Module. Zusammen mit einem Planungsunternehmen vor Ort wurde eine Anlage abgestimmt auf die räumlichen Gegebenheiten konzipiert. Die Realisierung mit Auswahl, Anschaffung und Einbau der verschiedenen Komponenten wurde von Infranorm geplant, koordiniert und durchgeführt.

Sustainable Hall Conditioning bedeutet, dass über das ganze Jahr hinweg gleichbleibend angenehme Bedingungen in der Produktionshalle herrschen. Bei hohen Wärmelasten in der Halle und bei hohen Außentemperaturen wird die Außenluft vor dem Einblasen in die Halle durch einen zweistufigen adiabaten Kühler geführt. Die Lufttemperatur wird mittels Verdunstungskühlung unter die Außentemperatur gesenkt, ohne Einsatz einer Kompressionskältemaschine. Bei niedrigen Außentemperaturen ist diese adiabate Kühlung deaktiviert. Es erfolgt eine „freie Kühlung“ mit Außenluft über eine temperaturgeregelte Ventilation. In der Übergangszeit gewährleistet ein Mischluftgerät die Versorgung mit Frischluft.

Je nach aktueller Außentemperatur und interner Wärmelast wird kalte Frischluft mit warmer Hallenluft vermischt. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen und niedrigen Wärmelasten in der Halle erfolgt die Lufterwärmung mit einem Heizregister für Pumpenwarmwasser. So sind sowohl ein definierter Frischluftanteil als auch eine angenehme Hallentemperatur sichergestellt. Die Luftverteilung wird in 3D geplant, um eine optimale Versorgung aller Bereiche sicherzustellen. Bei diesem Projekt bestand eine Herausforderung in der großen Hallenbreite. Daher kamen zu den textilen Zuluft-Schläuchen und den Quellluft-Auslässen sogenannte Weitwurfdüsen zum Einsatz. Diese Düsen sind mit elektrischen Klappen ausgestattet und blasen die Luft je nach Anforderung nach unten oder nach oben ein. So können thermische Konvektionsströmungen perfekt genutzt werden, um die komplette Halle mit Luft zu versorgen, Energie zu sparen und unangenehmen Zug zu vermeiden.

Die neue Anlage ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 70.000 m3 pro Stunde, im Vergleich zu klassischen Lösungen reduzieren sich die Betriebskosten um bis zu 79 Prozent, der CO2 Ausstoß bis zu 82 Prozent.