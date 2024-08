Zeppelin Österreich setzt mit dem neuen Portal einen bedeutenden Schritt in Richtung Kundenfreundlichkeit und Effizienz. Egal ob auf der Baustelle oder im Büro – die benötigten Ersatzteile sind nun nur noch einen Klick entfernt. Mit einer durchdachten Benutzeroberfläche und einer beispiellosen Auswahl bietet „Parts.Cat.Com“ alles, was das Herz eines Maschinenbetreibers begehrt.

Ein besonderes Highlight: Bestellungen, die bis 16:30 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag im Zentrallager in Tschechien bearbeitet und stehen am nächsten Werktag ab 7:00 Uhr zur Abholung in einer der fünf österreichischen Zeppelin-Niederlassungen bereit. Alternativ können die Teile direkt an die Wunschadresse geliefert werden – schnell, unkompliziert und zuverlässig.

Das Portal überzeugt nicht nur durch seine Geschwindigkeit, sondern auch durch die intelligente Verknüpfung mit dem SIS-Teilekatalog. Kunden haben die Möglichkeit, benötigte Teile direkt in den Warenkorb zu importieren und gleichzeitig deren Kompatibilität mit den eigenen Maschinen zu prüfen. Besonders praktisch: Häufig bestellte Artikel wie Filter oder Verschleißteile lassen sich im System hinterlegen und jederzeit erneut bestellen.

Neukunden dürfen sich auf einen besonderen Bonus freuen: Bei der Registrierung über „Parts.Cat.Com“ winkt ein 3%-Rabatt auf die ersten Bestellungen sowie ein exklusives Willkommenspaket bei einem Bestellwert von über 100 Euro.