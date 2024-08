Neuer Brandschutzleitfaden für die PV-Branche

Wenn es doch mal brennt

Im Brandfall steht die Sicherheit an erster Stelle. Bevor man die Feuerwehr unter 122 alarmiert, müssen alle Personen in Sicherheit gebracht werden. Wenn möglich, sollte die Stromversorgung unterbrochen werden.

Dann ist die Feuerwehr über die PV-Anlage, den Standort des Wechselrichters sowie ggf. den Standort des Stromspeichers informieren.

"Die Feuerwehr muss sich auf die Einhaltung aller Brandschutzvorgaben verlassen können, um im Fall eines Brandes einen sicheren Löscheinsatz für unsere Leute zu garantieren“, sagt Martin Mittnecker vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. "Genau da kommt der Brandschutzleitfaden ins Spiel, mit dem es gelingt, allein schon durch korrekte Planung und Ausführung der PV-Anlage Brände an sich zu verhindern. Im Brandfall ist durch die Einhaltung aller Vorgaben auch die notwendige Sicherheit der Einsatzkräfte gewährleistet."

(bt)