Die diesjährige Vortragsreihe, die sowohl vor Ort als auch per Live-Stream stattfindet, steht unter dem Thema "Gesunde.Materialien". In Wien scharen sich die Redner*innen am ersten Messetag um die sozialen Aspekte, die in den meisten präsentierten Projekten der Vortragenden Eingang finden. Den Vortragszyklus wird Ulrike Schartner von gaupenraub +/- mit "Aus der Not eine Tugend machen" starten. Für sie steht außer Frage, dass Architektur vielleicht nicht die Welt retten, aber sie zu einem besseren Ort machen kann.

Mostlikely entwickelt Forschungsprojekte mit den wissenschaftlichen Methoden Research by Design, Research on Design und Research through Design. Mark Neuner, Irina Nalis und Marlene Lötsch werden im Zuge dessen über die Projekte Kreislauf & Werkstatt sowie "Das Common Space Stadtmodell" sprechen.

Der Dritte im Bunde ist Harald Gründl vom Wiener Kreativ-Kollektiv Eoos Next, das unter dem Titel "Social and Sustainable Design for Good" mehr auf soziale Nachhaltigkeit fokussiert.

Nicht fehlen darf natürlich die zur Materialausstellung gehörige Einführung in "Gesunde Materialien" von raumprobe. Hannes Bäuerle wird dazu auch in Berlin als Gastredner zu Wort kommen.

In Wien folgt schließlich Bernhard Scharf von Green4Cities, der das Publikum in Projekte zum Thema Stadt- und Gebäudebegrünung eintauchen lässt.