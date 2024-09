Bei den Wärmepumpen finden Fachbesucher*innen Vorträge zu Luft-Luft- Wärmepumpen mit kleinen Leistungen bis hin zu Industriewärmepumpen im MW-Bereich und die besonders gesuchten Hochtemperatur-Wärmepumpen für z.B. Dampferzeugung.

Die komplexe Thematik der Kältemittel wird in einer Vielzahl von Vorträgen in den Hallen 4A, 7A und 8 behandelt. Dabei werden unter anderem folgende Aspekte beleuchtet: die Auswirkungen der F-Gas-Verordnung, die Bedeutung von PFAS, der Einsatz von Kältemaschinenölen für Low GWP Kältemittel, Leckage Ermittlung, Sensoren für A2 und A3 Kältemittel, Gefährdungsbeurteilung beim Einsatz von brennbaren Kältemitteln, Optimierung von R744 und R717 Anlagen, Planung für R290 Wärmepumpen sowie Klimaanlagen.

Es werden Aufgaben und Lösungen zu folgenden Fachthemen vorgestellt: Kühlturmhygiene, kein Biofilm und damit keine Legionellen, Wasserchemie, Lecksuche, Kältemittelpumpen, EC Ventilatoren, Bedeutung der EN 378, Ventilator der Zukunft, Gewässerschutz, Verdichterentwicklungen wie z.B. ölfrei, Ejektoren für R744 Systeme, Cloud Lösungen, KM-Lösungen für AC und Wärmepumpen, Filtertechnologien, Systemlösungen für Kaltwasser, Cloud Lösungen, KM-Lösungen für AC und Wärmepumpen, Anwendungen z.B. in Brauereien, Milchverarbeitung oder Supermärkten.

Digitalisierung in der Praxis

Last but not least können sich die Fachbesucher in der Halle 9 im Rahmen des Forums „Digitalisierung praktisch gestalten“, aus erster Hand darüber informieren, wie sie durch die Digitalisierung von Geschäftsabläufen aller Art die Effizienz und Produktivität steigern und ihre Zukunft sichern können. Experten und erfahrene Unternehmer geben hier in spannenden Diskussionen und detailreichen Interviews einen Einblick, was Kunden und Geschäftspartner von einem digital aufgestellten Handwerksbetrieb erwarten. Sie erfahren konkret, wie digital aufgestellte Handwerksunternehmen mit ihren vernetzten Systemen sicher arbeiten.

Kongress und Guided Tours

Der Chillventa Congress am 7. Oktober, einen Tag vor Messebeginn, bietet tiefgehende Einblicke in spezielle Themenbereiche. Die diesjährigen Schwerpunkte sind unter anderem:

Wärmepumpen: Technologien und Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden.

Technologien und Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. 8. Innovationstag Kältetechnik: Trends und Herausforderungen bei Kompressoren für Wärmepumpen u.a. mit den Themen Hochtemperatur Wärmepumpen, Heat to cool: Verdichtertechnologien für nachhaltiges Heizen; Wasser als Kältemittel, Thermal Management für Elektrofahrzeuge, Simulation eines neuartigen Schwingkolbenverdichters.

Zusätzlich zum Kongress und zu den Fachforen gibt es Guided Tours, einen internationalen Start-Up Bereich sowie Sonderpräsentationen, die praktische Einblicke und Informationen zu spezifischen Themen für Anwender*innen bieten. Besonders hervorzuheben ist die Sonderpräsentation „Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es“. Hier werden Demonstrationen zum Thema Lecksuche und Dichtheitsprüfung durchgeführt. Insbesondere geht es dabei um die Funktionsprüfung von Lecksuchgeräten, die Anwendung des Hüllverfahrens und die Visualisierung der Druckabfallprüfung.

