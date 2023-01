2014 wurde die Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes beschlossen, nun neigt sich das Projekt dem Ende zu: Die Wiedereröffnung des sanierten und modernisierten Parlaments steht vor der Türe. Am 12. Jänner findet der offizielle Festakt statt, am Wochenende ist dann die Bevölkerung am Zug: Am 14. und 15. Jänner öffnet das sanierte Parlamentsgebäude jeweils von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16 Uhr) seine Tore für Besucher*innen.