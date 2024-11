Der Star kommt um Mitternacht

Am Freitag, dem 24. Jänner 2025, findet der traditionelle Tischlerball in Linz statt und das Ballkomitee rund um Gerlinde und Bernhard Ebner hat sich bei der Programmgestaltung wieder viel Besonderes einfallen lassen. Einlass ins Palais Kaufmännischer Verein Linz ist ab 18.30 Uhr. Die Gäste werden mit einen Glas Sekt und Musik der Owagrama-Musikanten begrüßt, die offizielle Balleröffnung gestaltet das Jitterburg Dancing Team um 20.30 Uhr. Für die Tanzmusik im großen Saal sorgen Skydogs, für die Unterhaltung in der Bar das Ensemble Dukeland. Mit der Verlosung der Tombolapreise kurz vor Mitternacht wird dann der Höhepunkt der Ballnacht eingeläutet: Der Auftritt von Stargast Patrica Kelly, einem Mitglied der international bekannten Kelly Family. Kartenbestellungen und Tischreservierungen sind über das Büro der Landesinnung Oberösterreich möglich.