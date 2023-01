Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause, präsentieren wieder zahlreiche Hersteller ihre Produktvielfalt auf der Domotex, welche heute ihre Pforten auf dem Hannover Messegelände öffnete. In diesem Jahr sind mehr als 730 Aussteller*innen vertreten – darunter finden sich auch zahlreiche Marktführer.

Das Herzstück der Domotex bildet die Green Collection, wobei es sich um eine Art Inspirationsfläche im Kontext der Nachhaltigkeit handelt. In jenem Impulsraum können sich Interessierte über nachhaltige Produkte und etwaige Lösungen sowie über neueste Forschungsergebnisse rund um die Entwicklung von umweltverträglichen Produkten informieren. Teil jener Sonderschau ist auch eine kuratierte Materialpräsentation durch den Kooperationspartner "raumprobe" sowie ein umfangreiches Konferenzprogramm mit abwechslungsreichen und gleichsam informativen Beiträgen.

In the World of Flooring