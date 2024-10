EBS Kuchl lädt ein

An der EBS Kuchl startet der 45. Jahrgang der Interior Design School, die seit Jahrzehnten erfolgreiche Einrichtungsberater*innen ausbildet. Viele der heutigen Profis in der Branche haben einst hier ihre Karriere begonnen. Auch in diesem Jahr starten über 30 angehende Fachberater*innen ihre intensive Ausbildung, die theoretisches Wissen, Praxis, Messebesuche und ein Praktikum umfasst. Seit fast einem halben Jahrhundert prägt die Schule junge Talente, die auch 2025 mit Diplomarbeiten abschließen und die Tradition fortsetzen werden. Am Samstag, dem 19. Oktober 2024 können sich Interessierte ab 10 Uhr im Rahmen des Tages der offenen Tür über Inhalte und Ziele der zweisemestrigen Ausbildung informieren. (gh)