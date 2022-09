Reale Einblicke

Die Gäste erhalten einen Einblick in den realen Schulalltag und können den Einschnitt auf der Bandsäge und am Gatter besichtigen. Die Schülerinnen und Schüler produzieren in der Tischlerei beziehungsweise in der CNC-Fertigung Werkstücke. Die HTK-Schülerinnen und Schüler begleiten die Führungen durch Schule, Werkstätte, Turnhalle, Labor und Internat. Die Besucher*innen können selbst in der Werkstätte mitarbeiten. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmern sich das Team der Schulküche und die dritten Klassen mit einem Buffet. Auch die Schulmusik "HTK Wood Brass Combo" wird einige Stücke spielen.