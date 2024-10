Einladung zur Hüttengaudi 2025

Das Jahr 2025 wird gut beginnen: Am Donnerstag, den 23. Jänner 2025 kann ab 19 Uhr in der "Wiener Alm" im Prater in Wien mit Branchenkollegen, Geschäftspartnern und Freunden in uriger Atmosphäre gefeiert und genetzwerkt werden. Der Dresscode lautet natürlich: Pracht in Tracht! Vereins-Geschäftsführer und Landesinnungsmeister Alexander Eppler freut sich schon auf das zünftige Zusammentreffen: "Nach einigen Jahren Pause wollen wir wieder den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich die Möglichkeit bieten, in freundschaftlicher Atmosphäre gute Gespräche zu führen – und natürlich beste Unterhalten zu genießen!"

Der Abend startet mit einem Punschempfang vor der Hütte. Dazu gibt es jede Menge Outdoor-Spaß wie eine Eisstockbahn. Kräfte können beim Hackstock mit Hammer und Nägel gezeigt werden, zur Stärkung gibt es zünftige Hütten-Platten. Der Hütten-DJ sorgt den ganzen Abend lang für tolle Unterhaltung.

Kosten pro Person (inkl. Essen, Getränke & Entertainment: 75 Euro zzgl. MwSt.)

Anmeldung und weitere Infos unter: dachhandwerk.at

(bt)