Veranstaltungsort des neuen Messeduos ist die Messe Wels, wo Mitte Mai 2023 die letzte – abgespeckte - Version der "Intertool" stattgefunden hatte. (METALL berichtete). Vielleicht schafft ja die Kombination im Frühjahr 2024, was der Intertool zuletzt verwehrt blieb: nämlich die vier Welser Messehallen mit Ausstellerfirmen zu füllen.

Die Fachmesse "Schweissen" im Linzer Design Center - alle vier Jahre ein Highlight der heimischen Schweißtechnik-Branche - wird zum Zwecke der Zusammenlegung um ein Jahr verschoben, was bei Reed erfahrungsgemäß kein gutes Omen darstelt. Die Veranstalter sprechen auch lieber vom "Wunsch, die Intertool vorzuziehen", der in Gesprächen von Partnern und Ausstellern geäußert worden sei. An einem umfangreichen Rahmenprogramm werde jedenfalls schon jetzt intensiv gearbeitet, so Reed in einer Pressemitteilung. In der Aussendung werden auch wieder die berühmten "Synergieeffekte" erwähnt, die den Besucher*innen des Messedoppels noch mehr Information und Expertise an einem Ort bieten würden. Dieses Konzept war allerdings schon bei früheren Zusammenlegungen von Hightech-Messen (etwa "viennatec" & "Smart") nicht besonders erfolgreich. [gr]