Wie laufen die Vorbereitungen zur Fensterbau Frontale 2024?

Elke Harreiß: Rund drei Monate vor der Veranstaltung ist alles schon so greifbar und konkret, dass die Vorfreude bei uns und in der Branche spürbar wächst. Die Vorbereitungen laufen großartig. Gemeinsam mit unseren ideellen Trägern und Partnern haben wir ein spannendes Fachprogramm zusammengestellt.

Wir freuen uns auch sehr über das große Commitment der Aussteller aus aller Welt, die Fläche ist fast ausgebucht. Trotz der eingetrübten Baukonjunktur sind alle relevanten Keyplayer wieder an Bord und die Internationalität ist wie gewohnt sehr hoch. Die gesamte Wertschöpfungskette rund um Fenster, Türen und Fassaden ist somit umfassend abgedeckt. Wir gehen davon aus, dass die Fensterbau Frontale 2024 wieder der wichtigste internationale Branchentreffpunkt sein wird, um sich als Unternehmen gut für die Zukunft aufzustellen. Das heißt, wer noch eine der wenigen freien Flächen buchen möchte, sollte uns schnell kontaktieren.

Welche Highlights erwarten die Besucher*innen auf der Messe?

Die Liste an Highlights ist dieses Jahr wieder wirklich sehr lang. Trends, Innovationen und Impulse für morgen aus den Bereichen Sanierung, serielles Bauen, Digitalisierung, klimasicheres Bauen sowie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden nicht nur durch die Aussteller, sondern zusätzlich durch ein umfangreiches Fachprogramm bespielt. Von der Sonderschau "klima.sicher.bauen" über das 11. "Forum Architektur-Fenster-Fassade" unter dem Motto "Umbau:fähig – Gestaltung・Langlebigkeit・Resilienz" spannt das Fachprogramm den Bogen über alle aktuellen Trends und Fragestellungen der Branche – hier ist für jeden etwas dabei.

Lassen Sie mich exemplarisch ein paar hervorheben: Im "Fensterbau Frontale Forum", das wir inhaltlich mit den Verbänden und Partnern gestaltet haben, finden an allen vier Messetagen Impulsvorträge zu aktuellen Branchenthemen wie Fenstermontage, Lüftung, Sanierung und Recycling statt. Die "Expert Talks", die 2022 ins Leben gerufen wurden, finden hier ihre Fortsetzung.

Neu ist der "JobMatch"-Stand in Kooperation mit "mehrmacher". Hier wird ein entscheidender und innovativer Beitrag zur Fachkräftegewinnung geleistet durch den Reverse Recruiting Ansatz. Dies bedeutet, dass sich Unternehmen mit ihren offenen Stellen bei Fachkräften bewerben. Die Unternehmen präsentieren sich vor Ort als attraktiver Arbeitgeber, Fachkräfte können sich registrieren und individuelle Jobangebote erhalten. Zum zweiten Mal findet das 2022 sehr erfolgreiche Forum "Digitalisierung praktisch gestalten für das Handwerk" statt. Praxisnahe Pitches, Interviews und Diskussionen zeigen Handwerksbetrieben ihren individuellen Weg in die Digitalisierung.

Es lohnt sich in jedem Fall, vorbeizukommen. Der Ticketshop zur Fensterbau Frontale 2024 ist übrigens auch schon geöffnet. Interessierte Besucher können sich jetzt bereits online vorab ihr Messeticket sichern unter: frontale.de/eintrittskarten. Ein kleiner Tipp: Mit diesem Ticket können Sie auch die parallel stattfindende "Holz-Handwerk“ besuchen.

Wie können sich die Besucher*innen bis zur Messe auf dem Laufenden halten?

Bis zur Veranstaltung bleiben sowohl Aussteller als auch Besucher am besten auf dem Laufenden, indem sie regelmäßig unsere Website besuchen und uns auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube folgen. Verwenden Sie hier gerne immer den Hashtag #fensterbaufrontale, wenn Sie posten. Auf Instagram gibt es wieder eine besondere Aktion auf die Community: Der "AdFENSTcalendar" verkürzt die 24 Tage vor Weihnachten. Lassen Sie sich überraschen, was sich hinter den Türchen versteckt.

Ich freue mich, Sie in Nürnberg beim Messeverbund der Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk zu sehen. Bis dahin frohe Weihnachten und kommen Sie gut und gesund im neuen Jahr 2024 an.

(bt)