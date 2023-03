Vier plus eins Kategorien

Einreichungen sind in vier Kategorien und einer Sonderkategorie möglich.

Nachhaltigkeit & Regionalität: Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Handwerk und Materialien aus der Region für die Region. Mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben. Bestehendes in Neues transformieren.

Kooperation & Teamwork: Gemeinsame Arbeit und Synergien verschiedener Fachbereiche oder Professionisten – manche Projekte werden erst durch intensive Zusammenarbeit perfekt.

Handwerk & Design: Handwerkliche Fähigkeiten treffen auf Kreativität und Designqualität. Eine perfekte Optik, durchdachte Funktionalität und zeitlose Schönheit sind das Ergebnis.

Tradition & Moderne: Klassisches Handwerk und zeitgemäße Perfektion in der Umsetzung. Unter Verwendung moderner Technologien und innovativen Materialien spannende Ergebnisse erzielen.

Sonderkategorie Trophäe: Diese Kategorie wird einmalig ausgeschrieben. Sie richtet sich an alle design- und kunstaffinen Handwerker in Tirol, die die Botschaft und Charakteristik des Tiroler Handwerkspreises ansprechend in Form einer Skulptur darstellen möchten. (gh)