Internationale Holzmesse 2024 in Klagenfurt

In wenigen Tagen öffnet die Internationale Holzmesse in Klagenfurt ihre Pforten. Alle zwei Jahre bietet die Fachmesse einen umfassenden Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Forstwirtschaft bis zum Massivholz. Sie hat sich als Treffpunkt der Forst- und Holzwirtschaft im mittel- und südeuropäischen Raum etabliert. "Mit 21.000 Fachbesuchern aus dem In- und Ausland, von denen laut einer Umfrage 50 Prozent alleinige Entscheidungsträger in ihren Unternehmen sind, kann sich auch die Besucherstruktur sehen lassen", betonen der Aufsichtsratsvorsitzende Harald Kogler und der Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler.