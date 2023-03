Die Teilnehmer*innen erwartet an eineinhalb Tagen ein dichtes Programm mit Top-Vorträgen aus den Bereichen Technik, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Stahlbauforschung sowie Präsentationen zu herausragenden Stahlbauprojekten.

Begleitet wird die Veranstaltung wieder von einer Fachausstellung mit rund 30 Firmen (Stahlbauer, Zulieferer, Software, etc.) Am Abend des 15. Juni (Donnerstag) gibt es außerdem ein geselliges Branchentreffen und Abendessen in der Galerie des Messecongress Nord. Davor finden die Preisverleihungen des 9. Österreichischen Stahlbaupreises 2023 und des Österreichischen Stahlbaupreises für Studierende - "the next generation" – statt. [gr]

Detailliertes Programm und Anmeldungen unter:

https://stahlbauverband.at/stahlbautag2023