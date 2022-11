Programm der Shetech Online Days 2022

Tag 1 - 22.11.2022:

16.00 - 16.10: Begrüßung & Eröffnung

16.15 - 16.25: Keynote – The Future of Technology – Wofür wir Innovation künftig einsetzen

16.30 - 17.10: Round Table: How Female Leaders Shape The Future

17.15 - 17.55: Deep Dive 1: Green Tech & Kreislaufwirtschaft; Deep Dive 2: Digitalisierung & IT Projekte

18.00 - 18.40: Round Table: Berufsbilder und Skills der Zukunft (spannende Ausbildungswege)

18.45 - 19.30: Deep Dive 3: Health & Superhumans; Deep Dive 4: Mobilität

Tag 2 - 23.11.2022:

16.00 - 16.10: Begrüßung & Eröffnung

16.15 - 16.25: Keynote – Innovation & Diversität in der Produktentwicklung

16.30 - 17.10: Round Table: HR – How To Attract Women For Future Jobs – Quereinsteigerinnen an Bord holen

17.15 - 17.55: Deep Dive 5: Stadt der Zukunft & Metaverse Deep Dive 6: Automatisierung, Robotik & Logistik

18.00 - 18:40: Round Table: Female Talents – How To Succeed In Your FEMtech Career

18.45 - 19.30: Deep Dive 7: AI & Data Deep Dive 8: FinTech