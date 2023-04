Swedish Steel Prize 2023 Beispiele innovativer Stahlkonstruktionen

Mit der Bekanntgabe der vier Finalisten geht der renommierte "Swedish Steel Prize 2023" in die Endrunde. Wer gewonnen hat, wird am 11. Mai in Stockholm im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung verlautbart.