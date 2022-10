Technik-Fachkräfte sind gefragter denn je und haben vielversprechende Karrieremöglichkeiten am Arbeitsmarkt. Um Jugendliche für Berufswege im technischen Bereich zu begeistern, veranstalten das Technische Museum Wien und die Wirtschaftskammer Wien am 3. und 4. November 2022 die Talentetage. Bei der Informationsveranstaltung können junge Menschen zwischen 12 und 15 Jahren nicht nur mehr über Berufsbilder aus Industrie, Transport, Verkehr, Gewerbe, Handwerk und Handel lernen, sondern treten auch in direkten Austausch mit Lehrlingen und Fachexpert*innen, die ihre Technik-Ausbildungen präsentieren und Fragen der Jugendlichen zu Berufsalltag und Karrierechancen beantworten.