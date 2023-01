In 73. Jahren Ballgeschichte musste der Tischlerball nur zweimal pausieren – nämlich in den „Corona-Jahren“ 2021 und 2022. Daher freuen sich die Oberösterreichische Tischlerinnung und die Organisatoren, Gerlinde und Bernhard Ebner, umso mehr auf einen unvergesslichen Abend. An Programm wird so einiges geboten: Die Livebands Skydogs und Lenas Band sorgen für die passende Musik, den Eröffnungstanz sowie die Mitternachtseinlage gestaltet die Prinzengarde aus Frankenburg. Auch Musicaldarstellerin Daniela Dett unterhält die Gäste mit einem Auftritt. Ebenso nicht fehlen dürfen ein Sektempfang und die Tombola mit zahlreichen Preisen. Einlass ist ab 19 Uhr, eröffnet wird der Ball um 20.30 Uhr. Alle Details zum Programm und zum Kartenvorverkauf gibt es hier. (gh)