Hightech-Architekturglas von vandaglas Eckelt

100 Jahre nach der Gründung wird an der Steyrer Resthofstraße vor allem eines produziert: Hightech-Architekturglas für die ganze Welt. Selbstverständlich ist das nicht. Denn seit der Wirtschaftskriese im Jahr 2008 waren die Zeiten nicht einfach für die Glasspezialisten aus Steyr. Umstrukturierungen waren von mäßigem Erfolg gekrönt, bis schließlich die in München ansässige Aequita-Gruppe das Potential erkannte, und den Steyrer Glasveredler 2022 in ihr Portfolio aufnahm. Aequita hatte zuvor bereits Glasveredelungsbetriebe in Holland, Deutschland und UK erworben und unter der Marke "vandaglas" neu am Markt positioniert.

Unter dem Motto "vorwärts mit Veränderung" geht man heute konsequent neue Wege. "Wir haben seit 2022 drei Millionen Euro in Maschinen und Equipment am Standort Steyr investiert. Für die nächsten Jahre sind wir bereits in der Planung zur Modernisierung des Maschinenbestands, Erweiterung der Gebäude und Optimierung der IT-Infrastruktur", lässt Christian Lechner, Geschäftsführer und Managing Director vandaglas south wissen. Weitere 10 Mio. Euro sollen dabei investiert werden und das Unternehmen und den Standort fit für die Zukunft machen. Ein guter Grundstein für die nächsten 100 Jahre.

(bt)