Große Herausforderungen für die Branche

Die Austria Email AG hat das fordernde Jahr 2023 durch das hohe Engagement der Beschäftigten, eine breite geographische Aufstellung sowie das Produktangebot im internationalen Verbund mit dem französischen Mutterkonzern Groupe Atlantic solide bewältigt. Der Absatz entwickelte sich sowohl im Heimmarkt als auch in den Exportmärkten über dem Branchenschnitt

Um für das mittel- und langfristige Wachstum am Markt gerüstet zu sein, hat das Unternehmen ein umfassendes Investitionsprogramm von rund acht Mio. Euro für den schrittweisen Ausbau der Produktion in Österreich an den Start gebracht. Am Standort Knittelfeld hat eine zusätzliche Fertigungslinie für Pufferspeicher im ersten Quartal 2024 ihren Betrieb aufgenommen. Überdies ist ein neues Stand- und Pufferspeicherwerk der Thermic Energy in Deutschland in Betrieb gegangen.

Die Branche ist aktuell jedoch mit massiven Herausforderungen konfrontiert. „2023 war geprägt von einem abrupten Ende der starken Nachfrage des Vorjahres sowie einem Einbruch bei Neubau- und Sanierungsprojekten. Ursächlich dafür sind neben geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Abkühlung, Inflation und gestiegenen Zinsen auch legistische Verzögerungen sowie politischer Pfusch und damit fehlende Planungssicherheit für Verbraucher und Unternehmen – in Österreich ebenso wie in Deutschland. Mittel- und langfristig gehen wir dennoch von kontinuierlichem Wachstum aus. Denn zur Bewältigung der Energiewende im Gebäudebereich führt an Heizungs- und Brauchwasserwärmepumpen sowie smarten Speichern kein Weg vorbei“, erklärt Martin Hagleitner, CEO bei Austria Email und Groupe Atlantic Konzerngeschäftsführer DACH-Region sowie ausgewählter CEE-Märkte, der das laufende Geschäftsjahr auf Grund der verhaltenen Marktlage verhalten einschätzt.