Im Vergleich sauber

Laut GVTB-Geschäftsführer Ressler gehen rund 85 Prozent der CO2-Emissionen, die während der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion von Transportbeton entstehen, auf das Konto des Zements. Den Rest verursacht im Wesentlichen der Transport. Das bedeutet: Um die CO2-Bilanz von Beton zu verbessern, muss man jene vom Zement optimieren.

Die österreichische Zementindustrie ist sich dessen bewusst. Berthold Krenn, CEO des Zementherstellers Holcim in Österreich und Präsident der österreichischen Vereinigung der Zementindustrie (VÖZ), dazu in einem Statement: „Das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Flächeneffizienz sind für unsere Branche längst selbstverständliche Schwerpunkte, die wir bei jedem Projekt mitdenken.“ Seit 1990 hat die heimische Zementindustrie die CO2-Emissionen um mehr als 20 Prozent gesenkt. Österreichischer Zement gilt im internationalen Vergleich als besonders sauber.

Dennoch bleibt noch viel zu tun. Die VÖZ hat 2022 ihre „Roadmap zur CO2-Neutralität“ bis 2050 veröffentlicht. Dort ist aufgelistet, mit welchen Maßnahmen die Zementhersteller dieses Ziel erreichen wollen: Den größten Beitrag soll mit 44 Prozent die sogenannte Abscheidung von CO2 beitragen. Experten sprechen hier von CCUS – Carbon Capture Utilization & Storage. Dabei wird vereinfacht in einem ersten Schritt das CO2 mit Filtern aus der Atmosphäre abgeschieden und anschließend gespeichert. In Österreich ist diese Speicherung – man spricht von CCS – bislang nicht erlaubt. In anderen europäischen Ländern gibt es dazu erste Projekte.

Die Alternative zur Speicherung nennt sich CCU: Hier hat der Zementhersteller Holcim gemeinsam mit der OMV, Borealis und dem Verbund im Vorjahr das vielbeachtete Projekt C2PAT abgeschossen. Dabei wurden abgeschiedenes CO2 und grüner Wasserstoff verwendet, um Kunststoff herzustellen. Die Partner haben angekündigt, auch in Zukunft in „unterschiedlicher Form“ zusammenarbeiten zu wollen. Sie planen, „in den kommenden Jahren jeweils industriell hochskalierte Anlagen“ zu errichten.

Die übrigen 56 Prozent auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität wollen die Zementhersteller durch ein Bündel weiterer Maßnahmen erreichen:16 Prozent bei der Klinkerherstellung, 22 Prozent bei der Zementherstellung – unter anderem durch die Reduktion des Klinkeranteils – und 5 Prozent beim Transport. Die verbliebenden 13 Prozent soll die sogenannten „Karbonatisierung“ beisteuern. Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit des Betons, CO2 zu speichern. Diese Fähigkeit kann man erhöhen, wenn man Betonbauteile während des Recyclings aufbricht. Je nach Rezeptur kann Beton bis zu 40 Prozent des CO2, der bei der Zementherstellung entsteht, wieder aus der Atmosphäre aufnehmen.