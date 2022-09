Das dicke Ende kommt 2023

So oder so, für die Wirtschaft insgesamt ist der endlich fixierte Energiekostenzuschuss ein wichtiges Signal. WKÖ-Präsident Harald Mahrer und WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf sind sich der Bedeutung bewusst, sehen das was jetzt am Tisch liegt jedoch nur als dringende notwendige Ersthilfe. Aus ihrer Sicht ist klar, dass dies nur der Anfang einer Reihe von Unterstützungsmaßnahmen sein kann. Denn ein Ende der Energiekrise sei derzeit nicht in Sicht. "Sollten die Hilfen nicht reichen, muss auf jeden Fall nachgebessert werden", betont die WKÖ-Spitze.

Ähnlich sieht das Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau des Bereichs Gewerbe und Handwerk, für die der Energiekostenzuschuss ein positiver, erster Schritt ist. Immerhin ist die Regierung dem Vorschlag gefolgt, dass energieintensive Betriebe mit mehr als 700.000 Euro Jahresumsatz, ebenfalls zum Zug kommen. Sie fallen in die Förderstufe 1, die damit für die meisten Gewerbe- und Handwerksbetriebe relevant ist. Doch auch sie ist davon überzeugt, dass sich die Probleme nach der ersten Förderperiode nicht erledigt haben werden: "Es kann leider keine Entwarnung geben. Aufgrund der Laufzeit der Energieverträge kommt für viele Betriebe das dicke Ende im Lauf des Jahres 2023".