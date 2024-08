Gemeinsamer Einsatz für CO2-Reduktion

Ausbau Kreislaufwirtschaft

Durch die Partnerschaft mit Madaster erweitert Alukönigstahl sein Engagement für nachhaltige Bauweisen und betont erneut den Schutz der Umwelt. „Wir sind stolz darauf, als Kennedy-Partner von Madaster einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität zu gehen“, erklärt Thomas Glanzer, Head of Sustainability bei Alukönigstahl. „Die Reduktion von CO2-Emissionen und der Ausbau einer möglichst umfangreichen Kreislaufwirtschaft ist uns ein großes Anliegen und tief in unserer Firmenkultur verankert. Umso glücklicher schätzen wir uns, starke Partner an unserer Seite zu haben, mit denen wir unsere Vision einer nachhaltigen Bauindustrie in die Realität umsetzen können.“

Vorreiter in der CO2-Reduktion

Alukönigstahl hat sich bereits in der Vergangenheit intensiv mit der Reduktion von CO2-Emissionen auseinandergesetzt und durch die Implementierung des Schüco Carbon Control Programms wichtige Maßstäbe in der Branche gesetzt. Das Tool ermöglicht es, CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes kalkulierbar und steuerbar zu machen, von Planung über Bau und Betrieb bis hin zum Rückbau. Dabei können durch die Auswahl von ressourcenschonenden Materialien wie Low Carbon Aluminium (LC) und Ultra Low Carbon Aluminium (ULC) sowie die Integration von Photovoltaik-Bauteilen in Kombination mit intelligenten Gebäudesteuerungen Gesamtemissionen bereits in der Planungsphase minimiert werden. Zudem sorgen Cradle-to-Cradle-zertifizierte Schüco Systeme bereits seit Jahren dafür, dass verwendete Bauprodukte am Ende der Lebensdauer eines Gebäudes wieder in den Materialkreislauf rückführbar sind.

CO2-FussAbruck senken

Madaster wurde 2017 in den Niederlanden gegründet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bauteile und -stoffe durch systematische Dokumentation mittels Cloudlösungen zugänglich zu machen. Ziel dabei ist es, den CO2-Fußabdruck von Gebäuden durch die Wiederverwendung von Baustoffen zu senken. Durch die Nutzung der Madaster-Plattform können Baumaterialien während des gesamten Bauprozesses digital registriert werden, womit eine bessere Rückverfolgung und Wiederverwendung sichergestellt werden. Dadurch wird nicht nur der anfallende Abfall reduziert, sondern auch ein bedeutender Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet. (gw)