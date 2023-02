Pessimistische Grundstimmung

Ein dementsprechend düsteres Bild zeichnet sich hinsichtlich der Auftragseingangserwartungen der Betriebe für das erste Quartal 2023: Während neun Prozent von einem Rückgang ausgehen, rechnen rund vierzig Prozent mit einer gleichbleibenden Auftragslage. Demgegenüber glauben nur dreizehn Prozent an eine Steigerung der Auftragslage. Damit überwiegen die pessimistischen Einschätzungen um über dreißig Punkte. Das wiederum bedeutet, dass die negative Erwartungshaltung in Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal um drei Prozent zugenommen hat. Etwas weniger negativ zeichnet sich das Bild im Bereich Personalplanung: So planen rund siebzig Prozent aller Betriebe, den Personalbestand konstant zu halten und lediglich elf Prozent forcieren eine Reduktion an Arbeitskräften. Immerhin geben rund zwanzig Prozent an, den Beschäftigungsstand in ihren Betrieben erhöhen zu wollen, womit jener Wert um drei Prozentpunkte zum Vorjahr liegt.