Meba auf der Intertool

Unter "Mebaconnect" bündeln sich die Aktivitäten des Unternehmens hin zum intelligenten, vernetzten Sägen. Viele Projekte zur Digitalisierung und Vernetzung haben bereits ihren Weg in die Realität gefunden. Die intelligente und ergonomische Meba Steuerung: Einfach bedienbar, zahlreiche Programme können einfach erstellt und verwaltet werden, die Bedienungselemente sind sehr bedienerfreundlich an der Maschinenfront angebracht, Steuerung ist mit einem robusten Panelcontroller mit Touchscreen ausgestattet, die selbsterklärende Symbolik über das Betriebssystem Windows CE führt intuitiv durch das Menü, wobei der Sägeablauf vollautomatisch und bei beliebiger Länge und Stückzahl erfolgt.

Der Meba NC-Server sorgt für Material- und Zeitersparnis genauso wie für die so wichtige Prozesssicherheit und Dokumentation. Der NC-Server verbindet z.B. kundenseitig vorhandene Produktionsplanungssysteme mit der Maschine und bietet damit Materialoptimierung, das so genannte Nesting, an. Auch intelligenter Datentransfer, eine Materialdatenbank zur automatischen Erkennung von Schnittparametern durch Materialabmessung, Materialform und Werkstoffauswahl oder der Teleservice zum Zugriff auf alle Maschinenzustände und Komponenten sind Teil von Mebaconnect.

Der Meba Teleservice ist ein hocheffektives weltweites Online-Diagnose-System mit Fernwartungszugriff. Die Verfügbarkeit leistungsstarker Sägemaschinen und Anlagen wird deutlich erhöht durch den umgehenden Fernzugriff, die schnelle Fehlersuche und Problembehebung. Eine gesicherte Kommunikation erfolgt über den kompakten Industrierouter. Der Kunde behält die Hoheit über den Fernzugang zu seiner Säge über einen physischen VPN-Schalter am Gerät. Der Datenaustausch erfolgt schnell, wahlweise über Anbindung via Internet mit Netzwerk, Mobilfunk oder WLAN.