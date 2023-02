Wie klimaneutral kann Stahl hergestellt werden?

Thyssenkrupp: Neue Wege am alten Standort

Die Umstellung von Kokskohle auf Wasserstoff bei der Stahlerzeugung ist eine Mammutaufgabe. Die Größe der Herausforderung wird am Beispiel Thyssenkrupp deutlich. Der größte europäische Stahlstandort in Duisburg emittiert 2,5 Prozent des gesamten deutschen CO 2 -Ausstoßes, das ist zehnmal so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr im Jahr verursacht. Bezogen auf das Ruhrgebiet kommt jede vierte Tonne des Klimagases von Thyssenkrupp Steel.