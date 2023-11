Dietmar Eberle weiß, dass man manchmal Geduld haben muss im Leben: „In der Wissenschaft habe ich eines gelernt: Es dauert eine Generation, bis sich eine Idee durchsetzt.“ Diesen Langmut möchte der Vorarlberger Architekt und Mitbegründer von Baumschlager Eberle Architekten diesmal allerdings nur ungern aufbringen. Es geht um ein Konzept, das Eberle und sein Team entwickelt und vor zehn Jahren erstmals in einem Gebäude in Lustenau umgesetzt haben: das Prinzip 2226®.

Der Name ist hier Programm. 2226 steht für eine Innentemperatur von 22 bis 26 Grad, die ein Gebäude, das nach diesem Ansatz gebaut worden ist, konstant aufweist. Das Besondere daran: Das Kunststück gelingt ohne den Einsatz von Heizung, Kühlung oder Lüftung. Was wie architektonischer Hokuspokus klingt, ist in Wirklichkeit eine clevere Kombination von Bauphysik und intelligenter Software: 2226® verbindet eine hohe Speichermasse (Materialqualität) mit klug proportionierter Architektur (Lichteinfall) und einer intelligenten Steuerung der Energieströme mit einer eigens dafür entwickelten Software – dem 2226® Operating System.

Als Wärmequelle für die Räume „dienen die Menschen selbst sowie ihre elektronischen Geräte, plus die Beleuchtung“ erläutert Eberle. Das Operating System übernimmt die Rolle einer intelligenten Gebäudesteuerung. Es regelt vollautomatisch Temperatur, CO2-Gehalt und Luftfeuchtigkeit der Räume über Sensoren und Luftklappen. „Sie müssen sich das Haus wie einen Baum vorstellen. Es atmet und reagiert auf das, was drinnen und draußen passiert“, so Eberle. Eine wichtige Rolle spielt zudem das Material für die Außenwände. Eberle: „Einer der Schlüssel ist die Außenwand aus Ziegel. Sie speichert im Winter die Wärme und hält im Sommer die Hitze.“ Johann Marchner, Geschäftsführer des Ziegelherstellers Wienerberger in Österreich, formuliert es folgendermaßen: „Der Ziegel funktioniert wie eine natürliche Klimaanlage – und das mit einem zweischaligen Mauerwerk ohne zusätzliche Dämmung.“

Bei der Umsetzung des 2226®-Prinzips arbeiten Baumschlager Eberle Architekten eng mit Wienerberger zusammen. Bislang sind vier Gebäude in Vorarlberg und in der Schweiz nach dem Prinzip errichtet worden – das erste Gebäude, ein gemischtes Wohn- und Bürohaus, in Lustenau, ein Therapiezentrum mit Wohnungen in Lingenau, eine kleine Wohnhausanlage in Dornbirn sowie ein Büro in Emmenweid in der Schweiz. Vier weitere Projekte sind derzeit in Bau. Dazu zählt das Projekt „Robin“ mit drei Gebäuden in der Seestadt Aspern in Wien und das bislang größte Vorhaben: das JED bei Zürich, ein Büro, Gewerbe- und Laborkomplex mit einer Fläche von 18.000 Quadratmetern. Weitere rund 30 Projekte in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Italien befinden sich in Planung.