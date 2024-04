Swisspacer: FDES für Warme Kante-Abstandhalter

FDES für die Warme Kante-Abstandhalter

Swisspacer veröffentlicht als einer der ersten Hersteller die FDES für die Warme Kante-Abstandhalter "Swisspacer Advance", "Ultimate" und "Wiener Sprosse". Außerdem hat der Premiumhersteller seine EPDs erneuert und als einziger auf dem Markt auf die Norm EN15804+A2 "Cradle to Grave" erweitert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit: „Unsere Abstandhalter helfen nachweislich dabei, Energie – und damit CO 2 – in Gebäuden einzusparen. Auch in der Herstellung werden wir unseren Fußabdruck kontinuierlich reduzieren und durch EPDs und FDES verlässlich belegen lassen“ betont Björn Kluth, Head of Sales and Marketing France bei Swisspacer.

(bt)