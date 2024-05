Insolventer Dämmstoffproduzent Brucha wird saniert

Es ist die bisher größte Insolvenz des Jahres in Niederösterreich: Am 31. Jänner 2024 wurde über das Vermögen der Firma Brucha Gesellschaft m.b.H. der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Am 30. April 2024 wurde der Sanierungsplan laut KSV1870 nun von den Gläubigern angenommen. Damit dürfte der Fortbestand des Traditionsunternehmens mit Sitz in Michelhausen (Bezirk Tulln) gesichert sein.