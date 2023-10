Software als nützliches Werkzeug

Doch wie unterstützt bei der Einhaltung von Arbeitssicherheit Software in der Praxis? Mitarbeiter*innen können namentlich erfasst und mit beliebigen Attributen versehen werden. In einem gesonderten, geschützten Bereich lassen sich auch sensible Dokumente und Informationen ablegen, auf die nur Vorgesetzte mit Personalverantwortung Zugriff erhalten.

Parallel werden Fähigkeiten und Zertifizierungen entsprechend der Erfordernisse im Unternehmen definiert und hinterlegt. Weist eine Mitarbeiterin eine Befähigung nach oder erlangt sie diese durch eine Einweisung vor Ort, kann dies durch Zuordnung der entsprechenden Qualifikation zum Profil der Mitarbeiterin dokumentiert werden. Alle gespeicherten Befähigungen lassen sich auf Wunsch zusätzlich mit einem Ablaufdatum versehen, vor dessen Erreichen die betroffene Mitarbeiterin und Verantwortliche eine Mitteilung erhalten. Für die Fortbildungsplanung steht eine gebündelte Übersicht der Gültigkeitsdauer einzelner Schulungen zur Verfügung.

Bei den erfassten Inventargegenständen besteht die Möglichkeit, beliebige Dateien, wie zum Beispiel digitale Bedienungsanleitungen, Wartungshinweise und Prüfprotokolle, zu hinterlegen. Die Assets lassen sich zudem zu logischen Verbünden, beispielsweise einem Fahrzeug oder einem Raum, hinzufügen. Zur Identifizierung stehen Aufkleber mit QR-Codes zur Verfügung.

Innerhalb der von Timly bereitgestellten App können diese mit dem integrierten Barcode-Scanner eingelesen werden und so das entsprechende Profil aufrufen. Jedes erfasste Asset im System verfügt über einen eigenen Kalender, in den sich Wartungstermine und Prüffristen eintragen lassen. Für Mitarbeiter*innen in der Verwaltung oder der Werkstatt besteht auch hier die Option, im Wartungsplaner eine Fristenübersicht aller oder bestimmter Assets zu erstellen.