Richtiger Umgang mit dem Baustoff Holz

Warum ist das so wichtig?

Sobek: Die CO 2 -Bindung durch die Wälder ist extrem wichtig, weil sie, nach den Ozeanen, die wichtigste natürliche Hilfe bei der Reduktion des vom Menschen verursachten Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre ist. Die Bindungsleistung unserer Wälder dürfen wir nicht verlieren. Sie ist mit technischen Mitteln auf absehbare Zeit nicht leistbar. Ein zweiter Punkt ist wichtig: Wir müssen die Neben- und Abfallprodukte bei der Überführung eines Baumes in Holzprodukte weiter reduzieren. Und wir sollten Holz nicht mehr thermisch verwerten, da wir sonst den im Holz gebunden Kohlenstoffes wieder in Form von CO 2 in die Atmosphäre geben. Was glauben Sie: Wieviel Prozent eines Baums finden sich nach der Verarbeitung zu Schnittholz und Holzprodukten, beispielsweise Plattenwerkstoffen, in einem Gebäude wieder?

Wenn Sie schon so fragen: nur die Hälfte?

Sobek: Knapp 30 Prozent. Ein Baumstamm ist im Querschnitt rund und im Längsschnitt konisch. Wenn man daraus Balken oder Bretter sägen möchte, die rechteckig und geradlinig sind, entsteht viel Verschnitt. Diesen kann man für die Papier- und Kartonproduktion, für die Herstellung von Holzwerkstoffen und anderem verwenden. Das ist gut so. Was dann noch übrig bleibt, sollten wir konsequent in biologische Kreisläufe zurückführen.

Also doch lieber Beton als Holz?

Sobek: Aber nein, das habe ich nicht gesagt. Jeder Baustoff hat seine Stärken und Schwächen. Holz hat ökologische Vorzüge – wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt: eine nachhaltige Forstwirtschaft, kurze Transportwege und den Einsatz für den richtigen Zweck. Mit Holz kann man vieles und sollte man viel mehr bauen. Letztlich haben wir aber gar nicht so viel Holz wie wir brauchen.

Es geht also kein Weg am Beton vorbei?

Sobek: Vielfach ja. Wir haben aber auch noch viele weitere Baustoffe wie Naturstein, Lehm, Stahl, Aluminium usw. Wir müssen diese Baustoffe eigenschaftoptimal und recyclinggerecht einsetzen, und wir müssen dabei auch stets auf die Emissionen achten. Wenn man beispielsweise ein Fundament im Grundwasser errichten muss, macht es wenig Sinn, dafür Stampflehm oder Holz zu verwenden. Da ist Beton unschlagbar. Auch wenn es um Schalldämmung in bestimmten Frequenzbereichen geht. Oder um Resistenz gegen Insektenbefall. Und vieles, vieles mehr. Wenn man dagegen eine hohe hygrische und/oder thermische Qualität von Innenwänden fordert, sind Holz und Lehm unschlagbar. Also: Wir müssen die Vielfalt der uns zur Verfügung stehenden Baustoffe nutzen. Generell gilt: Man sollte alle diese Baustoffe so sparsam wie nur irgend möglich verwenden.

Wie groß ist das Einsparungspotential?

Sobek: Da sehe ich viel Luft nach oben. Es gibt eine Untersuchung aus England. Dort hat man Hochhausbauten in London hinsichtlich ihres Materialverbrauchs untersucht. Das Ergebnis: Es wurden 30 Prozent mehr Material verwendet als bei Erfüllung aller gesetzlichen Normen notwendig gewesen wäre. Man hat dann die Ingenieure gefragt, warum das so ist. Ihre Antwort: Unsere Honorare sind so niedrig, dass wir für Optimierungen keine Zeit haben. Ähnliches habe ich als Prüfingenieur oftmals auch von den Aufstellern der statischen Berechnungen in Deutschland gehört. Während also die Bauherren glauben, Geld zu sparen, wenn sie die Honorare der Ingenieure drücken, ist das Gegenteil der Fall. Natürlich arbeiten nicht alle Beteiligten mit dem Antrieb zur sparsamen Verwendung der Baustoffe. Auf den Baustellen erlebt man deshalb leider oft genug, dass lieber mehr „billiger“ Baustoff eingesetzt wird, wenn man dafür „teure“ Arbeitszeit einsparen kann. Ich bin aber überzeugt, das sich dies notgedrungen ändern wird.

Was ist aus Ihrer Sicht die Lösung? Wie kann man die Ökologisierung des Bauwesens vorantreiben?

Sobek: Generell gilt: Der Schutz der Natur und damit auch die Sicherung der Lebensgrundlagen für uns Menschen ist mit dem Prinzip der Maximierung der Gewinne aus unseren wirtschaftlichen Handlungen unvereinbar. Auf der Basis dieser Erkenntnis müssen wir das Bauschaffen völlig neu aufstellen…