Das Architekturbüro von Marc Hoffenscher wurde für die Planung und Umsetzung des eigenen Bürogebäudes in Dornbirn mit dem globalen Architektur- und Immobilienpreis "Opal Award/Outstanding Property Award London" in der Katgeorie "Architectural Design of the Year 2022" ausgezeichnet. Damit erhielten die Planer*innen aus Vorarlberg den renommierten Preis bereits zum fünften Mal.