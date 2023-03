Das Gebäudeensemble "FOUR Frankfurt" nach einem Entwurf von Ben van Berkel entsteht aktuell im Zentrum der Frankfurter City. Bis zu 233 Meter streben die vier futuristischen Türme in die Höhe. Allein in die Fassade des "T1" wurden rund 5.000 Drehflügel integriert. Die raumhohen, schmalen bis sehr schmalen Flügel sind zwischen 838 und 1202 mm breit und 2.900 mm hoch.